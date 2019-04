PSV heeft voor Álvarez concurrentie van Ajax

PSV wil zich achterin al langer versterken en heeft Álvarez al een tijd op de radar. Volgens De Telegraaf ligt ook Ajax op de loer om de Latijns-Amerikaan over te nemen van Club América. Álvarez heeft een Mexicaanse zaakwaarnemer, die een Nederlandse partner heeft: Fulco van Kooperen.



Laatstelijk werd Érick Gutiérrez door PSV naar Nederland gehaald (in augustus), maar tot op heden pakt die transfer niet erg gelukkig uit. Gutiérrez kwam na de winterstop amper in actie voor PSV. PSV had plannen om na het seizoen met de A-selectie (inclusief Hirving Lozano en Érick Gutiérrez) naar Mexico te reizen, maar ziet daarvan af. Het programma is inclusief de komende interlandperiode in mei/juni al overvol en met het oog op volgend seizoen moeten de spelers voldoende rust kunnen krijgen.