PSV heeft weinig uitgegeven en haalde kwaliteit naar Eindhoven, maar oogt op een paar posities nog kwetsbaar

Joël Drommel keept zich via PSV naar Oranje

27 augustus Bondscoach Louis van Gaal heeft Joël Drommel opgenomen in de selectie van het Nederlands elftal, die zich in september moet herpakken en in de strijd om WK-kwalificatie gaat spelen. De nieuwe doelman van PSV startte heel behoorlijk aan het seizoen en heeft de laatste schifting doorstaan. Drommel zat ook al in de voorlopige selectie.