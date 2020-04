PSV helpt getroffen zakelijke partners met regeling voor uitgestelde betaling

Normaliter dient het eerste deel van de sponsorbijdrage per 1 juli te zijn voldaan. PSV geeft aan dat getroffen bedrijven, die door de corona-crisis soms te maken hebben met forse omzetverliezen, de betaling tot twee maanden later mogen doen. De club beoordeelt de verzoeken zelf en wil coulant zijn omdat het voor meerdere ondernemers, van groot tot klein, nu even moeilijk kan zijn.

,,Met de zware vooruitzichten die er zijn, vinden we dat we er voor elkaar moeten zijn. Persoonlijk en zakelijk. Het is belangrijk dat het netwerk in stand blijft, dat is gebouwd rondom PSV. Juist nu”, zegt Janssen. ,,Daarom hebben we besloten om voor alle zakelijke relaties, die grote problemen zien ontstaan met betrekking tot hun eigen financiën, uitstel van betaling aan te bieden.”