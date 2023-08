PSV herpakt zich na armzalige eerste helft in Arnhem en blijft foutloos in eredivisie

De stoom moet in de rust uit de oren van trainer Bosz zijn gekomen. Want wat ging er veel mis bij PSV in Arnhem. En dan vooral in de eerste 45 minuten: André Ramalho speelde een van zijn ongelukkigste wedstrijden in het shirt van PSV én was een van de drie spelers die in de rust geslachtofferd werd. Bosz greep keihard in.

Uitgerekend Van Ginkel

Dat was ook nodig: PSV krijgt dit seizoen vooral veel complimenten, maar zakte in Arnhem door het ijs. Het had in de rust zomaar 3-0 kunnen zijn voor Vitesse, uitgerekend oud-PSV’er Marco van Ginkel maakte na 19 minuten de 1-0. Hij stond precies op de juiste plek, zoals hij dat op slag van rust ook stond. Maar toen voorkwam Jordan Teze grotere schade.

Tussendoor had Ramalho de bal nog een keer ingeleverd bij Kacper Kozlowski, maar de spits van Vitesse had zijn vizier niet op scherp staan. Dus was het slechts 1-0 in de rust, PSV kwam zelf niet verder dan wat losse flodders. Vertessen - onthoud die naam - kreeg nog de beste kans.

Tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm Marco van Ginkel schoot Vitesse op voorsprong. © ANP

Driedubbele wissel

Vervolgens greep Bosz zoals gezegd keihard in: Ramalho, Isaac Babadi en Johan Bakayoko gingen eruit, Jerdy Schouten debuteerde als centrale verdediger. Die wissels leverden direct effect op; binnen enkele minuten maakte Ismael Saibari op aangeven van Luuk de Jong 1-1. Daarna ontsnapte PSV meermaals aan een nieuwe achterstand - zo ging doelman Walter Benítez een keer lelijk de mist in - maar er werd (nog) niet gescoord.

Na ruim een uur was daar ineens Vertessen. De vervanger van de geblesseerde Noa Lang laat zien dat hij is gegroeid na zijn uitleenbeurt aan Union. Nadat hij vorige week tegen FC Utrecht al scoorde was hij tegen Vitesse zelfs beslissend; hij passeerde eerst zijn directe tegenstander en schoot hard raak: 1-2. Even later werd hij in de zestien gevloerd en zorgde Luuk de Jong vanaf de stip voor een comfortabelere marge: 1-3. Vertessen had ook nog 1-4 kunnen maken, maar miste een opgelegde kans.

Profiteren

Zo profiteert PSV dus van het puntenverlies van Ajax, dat eerder op de middag gelijkspeelde tegen Excelsior (2-2). Én de ploeg van Bosz reist met vertrouwen naar Schotland, waar dinsdag het eerste duel met Rangers FC wacht.

PSV: Benítez; Teze, Ramalho (46. Schouten), Boscagli, Van Aanholt (57. Sambo); Sangaré, Babadi (46. Til), Veerman; Bakayoko (46. Saibari), De Jong, Vertessen (87. El Ghazi).

bekijk belangrijke updates Einde tweede helft De wedstrijd zit erop. PSV wint hier in Arnhem. Wij sluiten af en wensen u nog een fijne avond toe. Yorbe Vertessen wordt vervangen door Anwar El Ghazi Amine Boutrah wordt vervangen door Giovanni van Zwam Carlens Arcus wordt vervangen door Mats Egbring Vertessen verzuimt duel te beslissen Yorbe Vertessen in na rust de grote uitblinker, maar vergeet hier de 1-4 te maken. Guus Til en hij stormen op het doel af. Til legt breed, Vertessen schiet daarna met zijn rechter ruim naast. Hij had beter met links kunnen schieten... 1-3 GOAL (Penalty) van Luuk de Jong! Daar lijkt PSV de wedstrijd een heel eind te beslissen. Yorbe Vertessen wordt gevloerd in het strafschopgebied, Luuk de Jong schiet vervolgens koel raak. 1-3. 1-2 GOAL van Yorbe Vertessen! En ineens is daar de voorsprong voor PSV. Een uitstekende actie van Yorbe Vertessen, de vervanger van Noa Lang. Hij passeert zijn directe tegenstander en schiet met links hard raak. Goede goal. Grote kans Vitesse Wat gaat hier allemaal mis? Walter Benítez springt over de bal heen, waarna Gyan de Regt de 2-1 móét maken. Maar de invaller van Vitesse raakt de lat. Daar ontsnapt PSV opnieuw, niet voor het eerst deze middag. Kacper Kozlowski wordt vervangen door Million Manhoef Boscagli laat zich aftroeven Said Hamulic heeft de 2-1 op zijn schoen voor Vitesse, nadat Olivier Boscagli en Jerdy Schouten zich in de luren laten leggen. Té makkelijk. De bal gaat echter in het zijnet. Saïd Hamulic wordt vervangen door Gyan de Regt Patrick van Aanholt wordt vervangen door Shurandy Sambo Patrick van Aanholt moet de strijd staken. Hij loopt gehavend van het veld, dat lijkt een blessure. Het is afwachten wat de ernst is. Gele kaart voor Jerdy Schouten 1-1 GOAL van Ismael Saibari! Wat een invalbeurt voor Ismael Saibari. Luuk de Jong zet hem met een fijne voetbeweging alleen voor het doel en de aanvaller - die weleens het verwijt krijgt dat hij amper scoort - schiet via Eloy Room raak. 1-1. © Pro Shots / Stanley Gontha VAR: GOAL is bevestigd Isaac Babadi wordt vervangen door Guus Til André Ramalho wordt vervangen door Jerdy Schouten Johan Bakayoko wordt vervangen door Ismael Saibari Tweede helft afgetrapt Einde eerste helft

laad meer Statistieken Opstelling