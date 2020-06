PSV hoeft geen spelers per se te verkopen en zet Rodríguez nog niet volledig uit het hoofd

Anderlecht zet vooralsnog in op nieuwe huur van PSV'er Derrick Luckassen

25 juni Anderlecht wil Derrick Luckassen opnieuw van PSV huren en de clubs kijken samen met zijn zaakwaarnemer Mino Raiola of dat snel te realiseren is onder voor alle partijen aanvaardbare voorwaarden. De verdediger heeft nog een contract tot medio 2022 in Eindhoven en wil in principe niet terug naar PSV. Dat zijn verbintenis bij een nieuwe verhuurperiode wordt verlengd, is nog geen uitgemaakte zaak.