PSV-hoofdsponsor stopt met uitdelen kersttruien, veiligheid niet gegarandeerd

,,Het was dringen geblazen”, zegt woordvoerder Charlotte van Zutphen van het bedrijf. Energiedirect.nl had uitdeel-acties gepland in Eindhoven, Den Bosch en Utrecht. Vele honderden exemplaren waren beschikbaar. ,,In Eindhoven waren de truien eigenlijk al op voordat we aan de eerste actie wilden beginnen. Op basis van de belangstelling van vorig jaar dachten we een redelijke inschatting te hebben gemaakt van wat ons te wachten stond, maar de interesse bleek op de drie plekken in Eindhoven al overweldigend. Mensen stonden achteraan in de rij en maakten geen kans meer op een trui en op een gegeven moment werd er wat geduwd. Op dat moment hebben de door ons al ingeschakelde beveiligers ons aangeraden niet op deze manier verder te aan.”