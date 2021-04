PSV hoopt dat Mario Götze er nog zeker een seizoen aan vastplakt in Eindhoven

PS­V-middenvel­der Érick Gutiérrez richt zich op de Gold Cup, transfer is deze zomer mogelijk

12 april Voor de tweede keer in dit seizoen heeft Mexicaan Érick Gutiérrez een forse tegenvaller moeten verwerken. Door een spierblessure staat de middenvelder van PSV de komende weken aan de kant. De Eindhovense club meldde maandagmiddag dat hij niet meer in actie komt in dit seizoen.