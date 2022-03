PSV hoopt nog een aantal miljoenen te incasseren voor verdediger Timo Baumgartl

VIDEO PS­V-wat­cher Elfrink: ‘PSV hoeft voor geen enkele ploeg bang te zijn in de Conference League’

PSV-verslaggever Rik Elfrink van het ED zag donderdagavond in Kopenhagen een uitmuntend PSV simpel winnen van FC Kopenhagen. Hij had dat niet verwacht en complimenteerde de Eindhovenaren voor het spel in balbezit en de getoonde stabiliteit, waarbij Mario Götze kon uitgroeien tot de uitblinker.

18 maart