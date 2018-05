PSV hoopt op goed slot Liverpool in Premier League en nadert beter Europees ticket

Nu Liverpool en Real Madrid de finalisten in de Champions League zijn, is duidelijk dat PSV dicht bij een plek in de play-offs voor de Champions League voor seizoen 2018-2019 is.

Als Liverpool bij de eerste vier in de Premier League eindigt, gaat PSV sowieso naar de vierde in plaats van de derde voorronde van de Champions League voor komend seizoen. Real Madrid is al verzekerd van een plek in bij de eerste vier in de Spaanse competitie. Wint Real Madrid de Champions League, dan is PSV sowieso zeker van een plaats bij de laatste horde voor het miljoenenbal.

Brighton

Liverpool heeft nog twee wedstrijden te spelen in de Premier League. De ploeg speelt zondag bij Chelsea en heeft daar aan een gelijkspel genoeg om zich te verzekeren van een plek bij de eerste vier in de eigen competitie. Lukt dat niet, dan kan Liverpool die plek in de laatste wedstrijd van het seizoen alsnog veilig stellen. De ploeg speelt volgende week zondag nog een thuiswedstrijd tegen Brighton Hove & Albion, het team van Davy Pröpper en Jürgen Locadia.

Verliest Liverpool zondag bij Chelsea, dan volstaat winst tegen Brighton sowieso voor een vierde plek in de Premier League. Liverpool heeft een aanmerkelijk beter doelsaldo dan Chelsea. Lukt het Liverpool niet om bij de beste vier in de Engelse competitie te eindigen, dan moet PSV in de Champions League-finale hopen op winst van Real Madrid.