PSV hoopt op surprises op het middenveld, vuurdoop voor Thomas

We gaan even bijna vierhonderd dagen terug in de tijd. PSV koopt Ryan Thomas van PEC Zwolle omdat de selectie een zogeheten ‘verbindingsspeler mist’. Een voetballer die bijvoorbeeld kan voorkomen dat het elftal in balbezit in een offensief en defensief deel uiteen valt. Na een paar dagen in Eindhoven slaat het noodlot toe en scheurt de Nieuw-Zeelander bij een training op De Herdgang zijn kruisband af, zonder een seconde voor PSV in een (oefen)wedstrijd actief te zijn geweest.