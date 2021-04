PSV hoopt opnieuw op publiek, maar rekent niet op verruiming

Waarom een voormalig PS­V-ta­lent uit Best amper over straat kan in Indonesië: ‘Heb telefoon maar uitgezet’

26 april Hij was nog maar een peuter toen hij in een opblaasbootje richting Europa vluchtte, op weg naar een beter leven. Dat vond Farshad Noor (26) in Best en bij PSV. En nu? Nu voetbalt hij voor ‘het Ajax van Indonesië’ en is hij aanvoerder van Afghanistan. Dat stemt zelfs zijn altijd kritische vader trots.