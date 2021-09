PSV hoopt selectie snel helemaal fit te hebben, Sangaré werd node gemist

Schmidt over PS­V-verdediger André Ramalho: ‘Hij kan een team tactisch en mentaal leiden’

15 september PSV ontmoet donderdagavond Real Sociedad in het eerste groepsduel in de poulefase van de Europa League in dit seizoen. Een van de spelers die bij de Eindhovenaren in de basis staat, is de 29-jarige Braziliaan André Ramalho. Hij liet daags voor het duel weten dat PSV bij de les moet zijn.