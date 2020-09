PSV hoopt spits Eran Zahavi dit weekend vast te leggen

PSV in gesprek met spits Eran Zahavi (33) over een overgang naar Eindhoven

15 september PSV heeft met de 33-jarige spits Eran Zahavi gesproken over een overgang naar de Eindhovense club. Diverse Israëlische media meldden al dat er een akkoord is bereikt over een tweejarig contract. Dat is evenwel voorbarig. PSV vindt Zahavi wel een interessante speler, maar een transfer is nu nog niet op til.