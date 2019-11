PSV hoopt tegen Sparta weer op de ingevingen van Mohamed Ihattaren

Luckassen heeft spijt van transfer naar PSV: ‘Ik kom niet meer terug. Het klikte niet met Van Bommel’

30 oktober Derrick Luckassen heeft spijt van zijn overgang vanuit AZ naar PSV in 2017. Dat heeft hij in België gezegd in een interview met Het Laatste Nieuws. De 24-jarige verdediger speelt momenteel op huurbasis bij het geplaagde Anderlecht, dat de weg naar boven zoekt. Luckassen vindt dat hij bij PSV niet klikte met trainer Mark van Bommel. ,,Ik haat hem niet, maar hij ligt me gewoon niet. En ik hem niet”, zegt hij onder meer. ,,Ik ga niét terug naar PSV, zoveel is zeker.” Hij heeft in Eindhoven nog een contract tot medio 2022.