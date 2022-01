PSV hoopt via sober regime uit verdere corona-problemen te blijven

Joey Veerman kan zaterdag tegen Duits team zijn officieuze debuut maken voor PSV

PSV zou deze week op trainingskamp gaan naar het Spaanse Marbella, maar is door een aantal corona-besmettingen in de selectie in Eindhoven gebleven. De ploeg van Roger Schmidt oefent aanstaande zaterdag, tegen het Duitse Teutonia Ottensen. De wedstrijd is niet toegankelijk voor pers en publiek.

5 januari