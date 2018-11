PSV houdt al bijna tien jaar ‘de nul’ niet tegen sc Heerenveen

PSV'er Gutiérrez kan tweede zege Argentinië niet verhinde­ren

9:31 Het Argentijnse voetbalelftal heeft binnen een week twee keer gewonnen van Mexico in een vriendschappelijke interland. Afgelopen vrijdag werd het 2-0 in Cordoba, dezelfde uitslag stond dinsdagavond (plaatselijke tijd) op het scorebord in Mendoza. Mauro Icardi en Paulo Dybala scoorden voor Argentinië en voor beide internationals was het hun eerste goal voor de nationale ploeg.