PSV houdt al duizenden supporters aan boord met nieuwe seizoenkaart

PSV viert 32ste verjaardag van de Europa Cup-winst: ‘Blijft mooi’

25 mei Het kan niemand op sociale media ontgaan zijn dat 25 mei een bijzondere dag is in Eindhoven. PSV won 32 jaar geleden op die dag de Europa Cup 1, door Benfica in de finale van het toernooi in seizoen 1987-1988 in een strafschoppenserie te kloppen.