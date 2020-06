PSV houdt met Robin Schoonbrood een speler uit de succesvolle F1 van 2008 langer aan boord

Schoonbrood gaat al zijn veertiende seizoen in bij PSV en zal ook komend seizoen bij Jong PSV uitkomen. Hij zat in 2008 in een achteraf bezien succesvolle jeugdlichting van de club, waarvan zes spelers het betaald voetbal haalden. Met Armando Obispo, Jordan Teze en Cody Gakpo zijn de bekendste spelers genoemd. Ook Schoonbrood en Baggio Wallenburg, die onlangs afscheid nam van Jong PSV en op zoek is naar een nieuwe club, haalden via de Eindhovense Herdgang het betaald voetbal. Een ander ploeggenootje van toen is Mats Grotenbreg, die kortstondig bij TOP Oss speelde en nu bij de amateurs actief is. Andere spelers uit het elftal van toen zijn ook nog op hoog niveau in het amateurvoetbal actief.