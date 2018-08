PSV houdt rekening met vertrek Gudmundsson, aanvaller tekende nog niet bij

Gudmundsson (21) heeft zich met zijn optredens bij Jong PSV en in interlands bij veel clubs in de kijker gespeeld en heeft een aantal concrete aanbiedingen gekregen. De kans dat hij nog verhuurd wordt, lijkt uitgesloten. Een snelle verkoop is aannemelijk, waarbij Slavia Praag in ieder geval is afgevallen. De Tsjechen hadden ook belangstelling voor Gudmundsson. Naar schatting kost hij tussen de 1 en 1,5 miljoen euro. Afgelopen zaterdag ontbrak Gudmundsson bij PSV in de wedstrijdselectie in het duel met FC Utrecht.