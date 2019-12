PSV houdt ruim 9 miljoen euro over aan Europees seizoen, inclusief recettes

Van Bommel erkent dat de Europese campagne van PSV onvoldoen­de was

12 december De Europese campagne van PSV in dit seizoen was onvoldoende, erkende trainer Mark van Bommel na het voor PSV teleurstellend verlopen duel met Rosenborg (1-1). ,,Ja, we zijn niet door”, gaf hij na afloop desgevraagd bevestigend aan. ,De wedstrijd vandaag hadden we graag gewonnen. Het is een stugge tegenstander, die weinig gecreëerd heeft. Dat gold ook voor ons. De laatste 20-25 minuten speelden we heel erg goed, op de helft van de tegenstander.”