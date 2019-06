PSV houdt Schoonbrood aan boord voor Jong PSV

BLOG Twitter verbindt PS­V-supporters ook buiten de stadions

9 juni PSV-supporter zijn, twitteren over de club, meerderjarig zijn en naar een locatie in Eindhoven komen. En 28,50 inleggen voor drank en voeding en niets dan gezelligheid meenemen. Dat waren de tamelijk eenvoudige ingrediënten die zaterdagavond in Eindhoven zorgden voor een nieuw PSV-twitterfeest.