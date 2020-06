PSV houdt spits Milan van de Riet (17) ondanks Duitse interesse in Eindhoven

‘Knallhar­ter Hund’ Schmidt verheugt zich op de klus bij PSV: ‘Mijn vrouw is ook tevreden’

0:07 Trainer Roger Schmidt heeft in een uitzending op de Duitse nationale televisie (ARD) gereageeerd op zijn aanstelling bij PSV. Vanaf nu is hij sportief eindverantwoordelijke in Eindhoven en op 20 juli begint de Duitser met het leiden van de trainingen bij de club. ,,PSV is een mooie vereniging, een grote naam met traditie. Een club met veel jonge getalenteerde spelers, een mooi stadion en betrokken fans.”