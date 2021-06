PSV houdt talent Jenson Seelt (18) met nieuw contract uit handen van RB Leipzig

Seelt gelooft in het ontwikkelplan dat PSV met hem heeft opgesteld en dat voorziet dit seizoen in een definitieve stap naar Jong PSV. Hij maakte bij de beloften al zijn debuut, maar komt nu in aanmerking voor meer speeltijd. PSV plukte hem in 2017 weg bij NEC en sindsdien heeft de lange Seelt zich in de opleiding van de club goed ontwikkeld.