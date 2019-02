PSV huldigt wereldkampioen Michael Van Gerwen zondag tijdens PSV-Feyenoord

Boosheid PSV na verplaat­sing Ajax-PEC richt zich op KNVB-manager Bluyssen

11:38 De boosheid bij PSV over het proces rondom de verplaatsing van Ajax-PEC Zwolle richt zich op competitieleider Jan Bluyssen. Dat verduidelijkte directeur Toon Gerbrands donderdagmorgen in een melding via Twitter. De PSV-baas vindt dat het verloop van de competitie wordt beïnvloed nu Ajax en PEC elf dagen later gaan spelen dan op de oorspronkelijke wedstrijddatum van 2 maart 2019.