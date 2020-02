PSV-huurling Koopmans geeft gewoon gas tegen PSV

Jong PSV verdedigt lange zegereeks in Eindhoven­se derby

14 februari Jong PSV verdedigt vrijdagavond in het Jan Louwers Stadion een even opmerkelijke als lange zegereeks in het uitduel met FC Eindhoven. De afgelopen acht wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie won het beloftenteam elke keer van de stadgenoot. Eerder dit seizoen eindigde de ontmoeting op De Herdgang in 2-1.