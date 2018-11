PSV-huurling Sam Lammers in de schijnwerpers bij sc Heerenveen

Jong PSV moet bij Sparta nette klassering zien te verdedigen

23 november Met twee overwinningen op rij is Jong PSV opgerukt naar plek zeven in de stand in de eerste divisie. In Eindhoven kijkt men doorgaans met niet meer dan een schuin oog naar de ranglijst, omdat de ontwikkeling van talenten prioriteit heeft. Niettemin wil Jong PSV de huidige klassering graag verdedigen en dat moet vrijdagavond gebeuren bij Sparta Rotterdam.