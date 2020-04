PSV-icoon Mart van den Heuvel doet stapje terug: ‘Ik heb geen dag met tegenzin bij PSV gewerkt’

PSV wil stoppen, FOX Sports doet clubs sidderen

3 april Bij PSV heeft niemand meer oren naar het uitspelen van de eredivisie. Directeur Toon Gerbrands moet zich ondertussen in de voetballerij staande houden in een even verdeeld als curieus krachtenveld, ten tijde van de grootste maatschappelijke crisis sinds de Tweede Wereldoorlog.