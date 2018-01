PSV in Amerika: 'Tjoekie' de vedette en 'Maxi' de rijzende ster

Hirving 'Chucky' Lozano is in de Verenigde Staten en Nederland de ster van dit PSV, maar aan alternatieven is er bij PSV binnenkort weinig gebrek. Het lijkt erop dat zich vanuit de Eindhovense jeugdopleiding snel een aantal grote talenten aandient, nog los van de komst van de nieuwe spits Maximiliano 'Maxi' Romero. Hij is deze week vanwege een bovenbeenblessure nog niet inzetbaar in Orlando.

Live

Dagelijks volgen meerdere tv-stations in Florida zelfs de trainingen van Lozano, die in eigen land een superster is. Om de haverklap gaan ze minutenlang 'live', met supporters en beelden van PSV en natuurlijk de topscorer van de eredivisie in de uitzending. Uiteraard heeft PSV met de eerdere aanwezigheid van Andrés Guardado en Héctor Moreno enige ervaring met Mexicaanse beroemdheden, maar Lozano zit qua populariteit in de categorie van de beroemdste zangers, modellen en acteurs. "Chucky", klinkt het deze week op de tribunes in alle Amerikaanse talen, waarbij de Mexicanen de 'u' als 'oe' uitspreken.

Overmeesteren

'Tjoekie' is op het veld zelf de schutter, maar daarbuiten de prooi die zich doorgaans gewillig laat overmeesteren. "Hij is het gewend", zegt Cocu over de aandacht en verzoeken om een foto of handtekening. "We kunnen het op dit moment goed behappen", aldus de coach na de 1-1 van zijn ploeg tegen de Braziliaanse kampioen Corinthians.

Malen

Cocu had zichtbaar genoten van de manier waarop PSV na een 1-0 achterstand die wedstrijd onder controle kreeg en in de slotfase de terechte gelijkmaker afdwong. Naast Lozano beschikt hij over een handvol aanstormende talenten, die het hem moeilijk willen en gaan maken. Onder anderen de 18-jarige aanvaller Donyell Malen, deze zomer overgekomen van Arsenal, laat bij het trainingskamp een uitstekende indruk achter. Dat doet ook zijn leeftijdsgenoot Mauro Junior, die eveneens als aanvallende middenvelder uit de voeten kan. De Nuenense Braziliaan en Malen zorgen bij PSV samen met bijvoorbeeld IJslander Albert Gudmundsson (20) en Eindhovenaar Cody Gakpo (18) voor concurrentie voor Steven Bergwijn. Cocu: "Bij nieuwe spelers zie je vaak dat ze in een wedstrijd duizend en een dingen tegelijk willen doen. Ze willen zich zo graag in het elftal spelen. Ik vond nu juist dat ze heel goed in de organisatie bleven voetballen", zei hij over het op het nippertje in een remise omgezette duel met Corinthians. Sam Lammers redde in de laatste seconde een punt.

Romero