PSV in de race voor Braziliaans talent Sávio

PS­V-trai­ner Roger Schmidt is enorm teleurge­steld na tweede thuisneder­laag op rij: ‘We moeten hiervan leren’

Bij PSV was sprake van grote teleurstelling na de thuisnederlaag tegen AZ van zaterdagavond. Uitgerekend op het moment dat de supporters van de thuisclub terug konden keren in het stadion ging het weer eens mis. Een 2-1 nederlaag tegen de Alkmaarders betekent dat PSV zondag op vijf punten achterstand kan komen van Ajax, dat twee weken geleden won in Eindhoven.

6 februari