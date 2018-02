PSV in Gambia op weg naar de eredivisie

Het is in Gambia een bekend verschijnsel. Voetbalclubs in het Afrikaanse land strijden in tenues van Nederlandse prof- of amateurclubs tegen elkaar.

Sommige teams noemen zichzelf naar de club die de shirts aan hen afstond, zoals bijvoorbeeld Willem II. De tricots zijn doorgaans afkomstig van Stichting Gambia Sport in Eindhoven, die ze in Nederland inzamelt en inmiddels giften van tal van prof- en amateurclubs (zoals PSV en VVV) kreeg.

In Gambia is PSV Wellingara momenteel succesvol in het PSV-tenue. De club is actief in de tweede divisie, waaruit vier ploegen promoveren naar de eerste afdeling in Gambia. Trainer Kebba van Sawaneh vergaarde met zijn team 22 punten uit de eerste 13 duels en staat daarmee tweede, in een competitie met veertien teams waarin de ploegen na het voltooien van de eerste speelhelft dicht bij elkaar staan.

Stichting Gambia Sport

PSV Wellingara heette voorheen Kexx United, maar Van Sawaneh kreeg naar eigen zeggen bij de Gambiaanse voetbalbond geregeld dat zijn ploeg weer als PSV door het leven gaat. Hij kreeg de shirts van Jan Vermeulen, voorzitter van Stichting Gambia Sport, dat zetelt in Eindhoven. Hij vergelijkt het niveau van een club in de tweede Gambiaanse voetbalafdeling met dat van een behoorlijke amateurvereniging in Nederland. Vermeulen geeft ook aan dat eventuele promotie en handhaving in de eerste afdeling buitengewoon moeilijk zal zijn. PSV Wellingara kan putten uit een selectie van 45 spelers en kijkt momenteel naar versterkingen. Begin maart starten de voetbalcompetities in Gambia weer.