PSV in gesprek met spits Eran Zahavi (33) over een overgang naar Eindhoven

Zahavi is een aanvaller die momenteel in de Chinese competitie actief is en kan bogen op indrukwekkende statistieken. Guangzhou R&F is sinds 2016 zijn werkgever en het contract van de aanvaller loopt eind dit jaar af. Naar verluidt verdient hij in China een kleine tien miljoen euro per jaar en dus zal Zahavi gigantisch moeten inleveren als hij de stap naar het team van Roger Schmidt wil maken. Zijn salaris zal in dat geval zelfs verschrompelen.