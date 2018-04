PSV in Philips Stadion met stoet talenten uit A-selectie tegen Go Ahead Eagles

De zeven A-selectiespelers sluiten in het Philips Stadion aan voor het duel met de ploeg uit Deventer. PSV kon maandagavond niet in actie komen omdat in Eindhoven al het duel tussen FC Eindhoven en Helmond Sport werd afgewerkt. Het duel wordt in het Philips Stadion gespeeld omdat De Herdgang voor deze wedstrijd niet aan de veiligheidseisen voldoet.

Trainer Dennis Haar hoopt op een nieuwe zege van Jong PSV en heeft met de ploeg zijn zinnen gezet op een hoofdrol in de vierde periode. Na vier zeges in de vierde periode boekte de ploeg vrijdag een remise bij Telstar. Een overwinning brengt de vierde plek in de eindstand van de eerste divisie weer een stuk dichterbij.

De aftrap van het duel is om 20.00 uur. Scheidsrechter Teuben is de leidsman in het duel.