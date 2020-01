PSV in Qatar: ‘Men probeert de voetbalsleutel te vinden’

PSV-watcher Rik Elfrink is namens het Eindhovens Dagblad meegereisd naar Doha, waar PSV deze winterstop een trainingskamp belegt. De verslaggever hoort veel dingen over positief blijven in de groep. ,,En teamprocessen, er zit zelfs een speciale teambegeleider op de selectie met Marco Hoogerland. Het zit nu nog een beetje veel in die dingen. Men gaat nu proberen om de voetbalsleutel te vinden om het in de tweede seizoenshelft beter te doen. Daar zal het uiteindelijk toch moeten gebeuren.”