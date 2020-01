PSV in Qatar op zoek naar positieve slinger voor de korte termijn

Met om en nabij de dertig manschappen stappen trainer Ernest Faber en zijn technische staf vandaag op het vliegtuig naar Doha. In Qatar moet de nieuwe coach van PSV de komende acht dagen in eerste instantie een positieve slinger aan de korte termijn zien te geven. PSV wil nog jagen op de top 2 en moet sowieso zien te voorkomen dat de club over vier maanden misschien wel in de play-offs van de eredivisie terecht zou komen. De huidige realiteit is nu eenmaal dat Ajax en AZ momenteel verder op afstand staan dan Willem II en Feyenoord, ploegen die wel een veel slechter doelsaldo dan PSV hebben. Hen de komende wedstrijden afschudden is eerst het devies.