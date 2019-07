PSV in transitie begint direct aan straffe toer door Europa

De tijd dat Champions League-voorrondes voor Nederlandse clubs meestal een sportief bloedbad betekenden, was vorig jaar abrupt voorbij. Aan PSV vanaf vandaag en Ajax over twee weken de taak om te laten zien dat hun prestaties van afgelopen seizoen niet de uitzondering op de regel zijn geweest. Beide teams haalden in de zomer van 2018 via de door velen gevreesde kwalificatierondes het hoofdtoernooi van de Champions League, waarin Ajax heel Europa verbaasde en PSV het tegen de elite nipt moest afleggen.