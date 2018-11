PSV in winterstop om de tafel met Schwaab, mogelijk vertrek Isimat

De leiding van PSV gaat tijdens de winterstop aan tafel met centrale verdediger Daniel Schwaab (30) over de toekomst. Het contract van de Duitser loopt eind dit seizoen af en in januari tasten partijen af of een vervolg mogelijk is. Schwaab is de afgelopen anderhalf jaar in Eindhoven uitgegroeid tot een onbetwiste basisspeler en een zeer gewaardeerde kracht bij PSV. De in april veroverde landstitel was het sportieve hoogtepunt in zijn carrière, zijn eerste grote prijs als clubspeler op het hoogste niveau. Schwaab (foto) kwam in 2016 transfervrij naar PSV en moest in eerste instantie anderen voor zich dulden, maar wist onder Phillip Cocu tot de eerste elf door te dringen. Onder Mark van Bommel heeft hij die status behouden.