PSV incasseert fraai bedrag na transfer Arnaut Danjuma Groeneveld

PS­V-aanvaller Sam Lammers moet na operatie enkele maanden toekijken

11:57 Sam Lammers moet na een knie-operatie de komende maanden toekijken. De van sc Heerenveen teruggekeerde aanvaller raakte geblesseerd in het duel om de Johan Cruijff Schaal en kon al niet meedoen in de return die PSV tegen FC Basel afwerkte. In de heenwedstrijd was hij met een kopbal nog trefzeker geweest.