PSV ineens in de basis geraakt door corona: ‘Ik voelde me al slecht tegen Slowakije’

Zahavi moet eerst minstens 72 uur in quarantaine. Begin volgende week wordt hij opnieuw getest en moet blijken of hij weer bij de trainingen van de groep kan komen.

Dat Teze nog geen wedstrijden mag spelen, heeft te maken met het feit dat de KNVB voor wedstrijden andere richtlijnen hanteert dan het RIVM. Trainen is toegestaan zodra een test negatief is, maar voor het spelen van een officiële wedstrijd worden in het belang van de gezondheid van de sporter door de voetbalbond aanvullende voorwaarden gesteld. De uitslag van de test van Teze van eind deze week voldeed nog niet aan al deze eisen en daardoor kan hij zondag niet spelen tegen PEC Zwolle. Wel mag hij dus trainen, zoals vrijdag al gebeurde.

Klachtenvrij

Als Zahavi klachtenvrij blijft, kan hij na 72 uur weer aansluiten bij de groepstraining. Onduidelijk is nog of de UEFA dezelfde regels hanteert als de KNVB, zodat over zijn eventuele inzetbaarheid tegen het Spaanse Granada (donderdag) nog niks met zekerheid te zeggen is. Voor Vitesse-uit (volgende week zondag) moet zijn test - net als die van Teze - waarden laten zien waardoor het weer is toegestaan om wedstrijden te spelen.

Zahavi zelf toonde zich in een post op Instagram kritisch op de testen. ,,Ik ben vanaf januari ontsnapt aan het virus, maar nu ook positief getest en wil iedereen eerst bedanken voor al het medeleven”, zei hij onder meer. ,Ik ben de afgelopen weken twee keer negatief getest, maar voelde me al slecht tegen Slowakije. Ik voelde me zwak en moe.” Opmerkelijk genoeg wist hij toch drie keer te scoren, in het duel dat Israël met 2-3 won. Bij de ploeg zijn inmiddels vier spelers positief getest, waardoor het virus zich verder heeft kunnen verspreiden. ,,Testen voorkomt niet alles. Als je je ziek voelt, kun je sowieso niet spelen”, zegt Zahavi. ,,Het is een totale chaos. Corona heeft de wereld gek gemaakt. Ga weg. Ik hoop dat iedereen gezond blijft.”