PSV informeerde wel naar Australisch international Behich, maar pakte niet door

PSV is in principe nog op zoek naar versterking voor de flanken achterin, om achter Jose Angelino en Denzel Dumfries extra mankracht te hebben. Voor de linkerkant zijn in principe Nick Viergever en Michal Sadílek aan boord, maar Viergever staat nu in het centrum en is de vaste defensieve partner van Daniel Schwaab. Sadílek speelde de afgelopen seizoenen als controlorende middenvelder en kreeg in de voorbereiding bij PSV kansen als linksback. Behich is een ervaren speler, die bij Australië in actie kwam tijdens het WK. In Turkije werd gesteld dat PSV hem voor 4 miljoen gaat halen, maar dat verhaal wordt bij PSV door niemand herkend.