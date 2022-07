PSV introduceert met foto's van Sangaré en Gakpo het nieuwe thuisshirt voor het seizoen 2022-2023

TRANSFER Mario Götze bedankt PSV en trekt de deur in Eindhoven achter zich dicht

Mario Götze is vanaf nu niet meer tweewekelijks te zien in het Philips Stadion. De Duitse wereldkampioen van 2014 vertrekt per direct naar Eintracht Frankfurt, dat zijn transfer inmiddels heeft bevestigd. Götze tekent tot medio 2025 en levert PSV een transfersom van ruim vier miljoen op.

21 juni