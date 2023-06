PSV introduceert nieuwe shirts voor trainingen én Champions League-campagne

PSV heeft vrijdag een aantal nieuwe shirts voor voetbalseizoen 2023-2024 gepresenteerd. De Eindhovense club liet onder meer een trainings- en wedstrijdtenue zien. De Eindhovenaren gaan in het geel trainen en in een blauw shirt met gele letters de Europese campagne in.

Thuis speelt PSV in een shirt dat nog onthuld moet worden en volgens de overlevering dit seizoen behoorlijk rood in plaats van rood-wit is. Het uitshirt werd eerder dit seizoen al bekendgemaakt: PSV speelde er in de laatste wedstrijd van het vorige seizoen al in. De club bleef ongeslagen, want bij AZ werd met 1-2 gewonnen.

Derde shirt

PSV werkt momenteel in elk seizoen met drie wedstrijdshirts. Als gezegd het thuis- en uitshirt en daarnaast nog een zogeheten 'derde shirt’. Met dat tenue kunnen de Eindhovenaren bijvoorbeeld aantreden in Champions League-uitwedstrijden. De shirts zijn vanaf nu te koop in de zogeheten ‘PSV Fanstore’.

Met de inkomsten uit shirtverkoop strijkt PSV jaarlijks meerdere miljoenen op. Dat gebeurt in samenspraak met het Duitse Puma, de partij met wie PSV tot en met medio 2025 een contract heeft. In totaal is met de verkoop van PSV-gerelateerde artikelen tegenwoordig zo'n zes à zeven miljoen per jaar gemoeid.

