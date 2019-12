PSV is bij het keerpunt niet de beste van Brabant en moet Willem II voor laten gaan

Zwalkend PSV snakt naar de winterstop: ‘We moeten reflecte­ren op wat er is gebeurd’

16:46 Aan de crisis bij PSV lijkt maar geen einde te komen. In de Kuip was zondagmiddag ook Feyenoord te sterk voor de zwalkende Eindhovenaren (3-1). ,,In de winterstop moeten we goed naar onszelf kijken.”