PSV is de koning van de lelijke overwinningen

Video Zoet koestert de nul tegen VVV: ‘Met goed gevoel de interland­pe­ri­o­de in’

17 maart Jeroen Zoet (28) kreeg in de maand maart nog geen doelpunt tegen in de eredivisie. Tegen VVV hield hij voor de derde keer op rij de nul, vooral voor rust moet hij een aantal keren ingrijpen. ,,Het waren twee ballen, voor de rest viel het wel mee. Het is lekker om drie wedstrijden op rij de nul te houden, dat is een verdienste van hoe we staan. We hebben het goed opgepakt”, benadrukte Zoet.