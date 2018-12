PSV is dé specialist van de standaardsituaties: ‘Het is een wapen van ons’

Steven Bergwijn heeft van 2018 zijn jaar gemaakt en is een vedette in de eredivisie geworden

15 december Steven Bergwijn kreeg tot het einde van 2017 regelmatig te horen dat hij veel dreiging had, maar dat het rendement te vaak uitbleef. Dit jaar heeft de aanvaller van PSV op alle fronten enorme progressie geboekt. Met 14 treffers en 13 assists in de eredivisie in 2018 onderstreept hij zijn dadendrang. In seizoen 2018-2019 is hij in zestien duels bij vijftien goals betrokken. Steven Bergwijn is een vedette in de eredivisie geworden.