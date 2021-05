PSV is hard op weg om de ervaren Braziliaanse verdediger André Ramalho (29) binnen te halen

PSV is al een tijdje met hem in gesprek en lijkt aan zijn persoonlijke eisen te kunnen voldoen. Vanwege zijn contractsituatie hoeft Ramalho niet de hoofdprijs te kosten. Zijn verbintenis bij de nummer 1 van Oostenrijk loopt namelijk volgend jaar af. Afgelopen weekend was hij aanvoerder in het duel van Red Bull bij en met LASK Linz, dat de club uit Salzburg met 2-5 won. Komende zaterdag speelt hij met zijn huidige club voor het laatst in de Oostenrijkse Bundesliga in dit seizoen.

Champions League

Ramalho werd daar al zes keer (!) landskampioen, waaronder in 2014 eenmaal met huidig PSV-trainer Roger Schmidt, voorheen Red Bull-coach. De Braziliaan heeft volop internationale ervaring en speelde dit seizoen bijvoorbeeld negentig minuten mee in alle zes duels van Salzburg in de groepsfase van de Champions League.

Speerpunt bij PSV

Ramalho werkte ook al met Schmidt bij Bayer Leverkusen, in de Duitse Bundesliga. Hij moet het nieuwe speerpunt in de verdediging van PSV worden en kan aan de rechterkant in het centrum uit de voeten. Daardoor ontstaat er voor Jordan Teze ruimte aan de zijkant. De 21-jarige door PSV opgeleide verdediger was dit seizoen een revelatie, maar geeft zelf ook de voorkeur aan een toekomst als rechtsback. Met Ramalho naast zich kan Teze zich verder ontwikkelen.

Red Bull Brasil

Met de Zuid-Amerikaan hengelt PSV - als het allemaal rondkomt - een speler uit de Red Bull-school binnen, die goed bij de voetbalfilosofie van Schmidt past en met ruimte in de rug kan verdedigen. Sinds 2011 is hij in Oostenrijk opgeleid, nadat hij in zijn thuisland bij Red Bull Brasil speelde.

Volledig scherm André Ramalho Silva, hier in de Champions League-groepsfase van dit seizoen in duel met Luis Suárez van Atlético Madrid. © REUTERS