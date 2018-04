PSV is komend seizoen zakelijk al uitverkocht

PS­V-kee­per Eloy Room heeft geduld: 'Wil uiteinde­lijk eerste keeper worden'

18 april Eloy Room (29) was tevreden dat hij tegen Roda JC (2-2) voor het eerst in de basis stond bij PSV, maar baalde van de tegengoals. ,,Die tweede goal was een vervelend momentje. Er had meer ingezeten", zei Room.