PSV is na de winterstop ‘niet ingekakt’, vindt Mark van Bommel

PSV verspeelde twee keer punten, in Emmen en Utrecht. Volgens Van Bommel is de ploeg niet ‘ingekakt’. Het lijkt soms alsof de tegenstander meespeelt, zo vindt hij. ,,Als je kijkt naar de statistieken en mijn gevoel zegt dat ook, doen wij het beter. Dan moet je ook een beetje kennis hebben van het spel. We zijn niet ingekakt.”

De trainer van PSV geeft aan dat het niet realistisch is om 34 overwinningen van PSV te verwachten. ,,Natuurlijk willen we alle wedstrijden wel winnen, maar voor de winterstop hadden wij uitzonderlijk veel punten. Ik lees regelmatig statistieken dat er maar een ploeg is die het beter heeft gedaan en dat was het team van 1987-1988. Dat zegt genoeg, want het is dertig jaar geleden.”