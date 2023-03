PSV is na tien jaar een trotse bekerhouder en wil prolongatie: ‘Heel belangrijk doel voor ons’

Wonder van Eindhoven blijft uit: PSV is ondanks spokende slotfase klaar in Europa

PSV en Europees voetbal? Het is en blijft een ongelukkige combinatie de laatste jaren: dit keer stopt het avontuur in de tussenronde van de Europa League, de 3-0 nederlaag in Sevilla werd niet weggepoetst. PSV won wel met 2-0, maar de goals vielen uiteindelijk te laat in een wonderlijke slotfase waarin een supporter nog de doelman van Sevilla aanviel.