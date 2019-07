PSV is naast Steven Berghuis ook volop bezig met centrale verdediger

VIDEO PS­V-supporters slaan hun slag bij de PS­V-fan­dag en krijgen krabbels, foto's en knuffels

17 juli Duizenden supporters bezochten woensdagmiddag in en rondom het Philips Stadion de jaarlijkse fandag van PSV. Ze gingen op jacht naar handtekeningen, foto's met spelers en knuffels van Phoxy of een speler en boekten in de meeste gevallen succes. Ook maakten veel mensen een stadiontour en kregen ze een deel te zien van wat zich achter de schermen bij de club afspeelt.