PSV is nog even een doorgangshuis, Lato bijna binnen

Voor Jong PSV-speler Steven Theunissen voelde 3 juli 2019 misschien wel als een van de mooiste dagen in zijn leven. De linksback maakte woensdagavond zijn officieuze debuut in het eerste elftal van PSV, tijdens het oefenduel met het Zwitserse FC Sion. Na een verdienstelijk optreden mocht de 20-jarige Achterhoeker terecht de complimenten in ontvangst nemen, maar hij weet uiteraard ook dat PSV volop jaagt op twee nieuwe linksbacks. Zodra zij aan boord zijn, keert hij in principe terug in de eerste divisie.

Theunissen begon gisteravond tegen de Zwiterse nummer negen van het vorige seizoen zelfs in de basis, tussen mannen die allemaal al jaren of incidenteel op het hoogste niveau acteerden. Dat zijn naam op het wedstrijdformulier stond, markeert de problemen die PSV in de voorbereiding heeft. ,,Het is geen geheim dat wij een linksback zoeken”, sprak Mark van Bommel na afloop van de doelpuntloze remise tegen Sion. Zijn ploeg kreeg een paar kansen (via Donyell Malen en Cody Gakpo met name), maar kwam dus niet tot scoren.

Van Bommel maakt zich op het oog geen grote zorgen, maar ergert zich enorm aan de vroege start die PSV moet maken. ,,Tachtig tot negentig procent van de teams is nog niet eens begonnen”, foeterde hij na de wedstrijd. ,,Het is niet makkelijk. Spelers komen op verschillende tijden binnen en we moeten er over ruim twee weken al staan.” Negentien dagen scheiden PSV vandaag van de Champions League-clash tegen FC Basel. In die periode moet de club Toni Lato, de beoogde linksback, zien klaar te stomen voor de meteen al cruciale internationale wedstrijd. ,,Ik hoop dat hij komt”, liet Van Bommel gisteravond weten. Of de 21-jarige Lato vandaag daadwerkelijk medisch gekeurd kan worden in Eindhoven, was dinsdagavond nog even afwachten. Bronnen binnen PSV hielden het op een transfer waarbij alles van uur tot uur kan veranderen. De club koerste eerst op een koop van de speler, maar het kon ook nog een verhuurconstructie worden.

Centrale verdediger

De trainer van PSV bevestigde dat de club daarnaast nog een centrale verdediger wil aantrekken en beseft ook dat er voorin nog het nodige kan veranderen. Dat er voor zijn spelers belangstelling van grote clubs is, streelt hem aan de ene kant. ,,Het is een bevestiging dat we vorig seizoen goed bezig zijn geweest.” Anderzijds is het natuurlijk vervelend als PSV de komende weken continu doorgangshuis is, waar iedereen maar in en uit loopt en tot 1 september onzekerheid heerst over de bemensing voor het komende seizoen.